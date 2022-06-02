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В США в результате стрельбы в медцентре погибли люди

В США в результате стрельбы в медцентре погибли люди

2 июня, 15:42
Фото: pxhere.com
В американском городе Талса в результате стрельбы погибли как минимум четыре человека.

Жертвами стрельбы, открытой в медицинском центре в городе Талса в штате Оклахома (США), стали четыре человека, множество получили ранения. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на телеканал NewsOn6 и заявление местной полиции.

Инцидент произошел вечером 1 июня в здании медцентра во врачебном офисе. Данные о пострадавших разные: некоторые источники утверждают, что есть убитые, другие сообщают о множестве раненых.

Полиция считает, что мужчина, открывший стрельбу, застрелен, однако точной информации об обстоятельствах нет, в том числе, о том, застрелился ли он сам либо его застрелил полицейский. 

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