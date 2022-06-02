В Росстате рассказали об изменениях в российском промпроизводстве

Макаронных изделий выпустили на 19,5 процента больше, риса – на 17,7 процента, гречки - на 56,5 процента. Нерафинированное подсолнечное масло выросло в объемах на 30,6 процента, рафинированное – на 2,4, белый свекловичный сахар на 0,3. В то же время шоколадных и кондитерских изделий было произведено на 15,1 процента меньше. Увеличилось производство молока - на 5,6 процента, сливочного масла – на 13,5, сметаны – на 1,6 %, сыров – на 1,5 процента. На 7,7 процента меньше стало творога.