В Росстате рассказали об изменениях в российском промпроизводстве

Как сообщает fedpress.ru, продуктов питания в стране произвели меньше на два процента, а хлебобулочных изделий - на 3,6 процента. Зато пшеничную и пшенично-ржаную муку произвели в больших объемах - на 16,5 процента.
Макаронных изделий выпустили на 19,5 процента больше, риса – на 17,7 процента, гречки - на 56,5 процента. Нерафинированное подсолнечное масло выросло в объемах на 30,6 процента, рафинированное – на 2,4, белый свекловичный сахар на 0,3. В то же время шоколадных и кондитерских изделий было произведено на 15,1 процента меньше. Увеличилось производство молока - на 5,6 процента, сливочного масла – на 13,5, сметаны – на 1,6 %, сыров – на 1,5 процента. На 7,7 процента меньше стало творога.
На 8,7 процентов больше стали производить мяса, зато вареных колбас меньше на 0,6 процента. На четыре процента стало меньше и замороженной рыбы.
На 35,9 процента больше удалось выпустить лекарств. Также росло производство медицинского оборудования - на 9,7 процентов.