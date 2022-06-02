В РФ могут сделать мягче условия, на которых предоставляются кредитные каникулы

Так, по мнению правозащитников, нужно при предоставлении каникул учитывать размер совокупного семейного дохода, а не только непосредственно заемщика. Например, если размер зарплаты его супруга (супруги) снизился более чем на треть или на доход сказалось появление в составе семьи новых иждивенцев.