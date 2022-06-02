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В РФ могут сделать мягче условия, на которых предоставляются кредитные каникулы

2 июня, 18:31
Кредитными каникулами в РФ сможет воспользоваться намного больший, чем сейчас, круг заемщиков.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Известия», от международной конфедерации обществ потребителей в ЦБ РФ отправлены предложения, как усовершенствовать условия предоставления каникул.

Так, по мнению правозащитников, нужно при предоставлении каникул учитывать размер совокупного семейного дохода, а не только непосредственно заемщика. Например, если размер зарплаты его супруга (супруги) снизился более чем на треть или на доход сказалось появление в составе семьи новых иждивенцев.

Также кредитные каникулы предлагается предоставлять заемщикам, у которых на уплату по долгам уходит свыше 70 процентов дохода.

 

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