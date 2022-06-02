В Омской области ликвидируют компанию погибшего на снегоболотоходе бизнесмена

Бизнесмен погиб осенью прошлого года в Большереченском районе. Дмитрий Шархун ехал на снегоболотоходе и не справился с управлением. Транспорт опрокинулся и смертельно придавил водителя. Спустя пять дней после смерти Арбитражный суд Омской области отказал удовлетворять апелляцию предпринимателя на решение по долгу на 2 млн рублей за аренду.