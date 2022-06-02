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В Омской области ликвидируют компанию погибшего на снегоболотоходе бизнесмена

В Омской области ликвидируют компанию погибшего на снегоболотоходе бизнесмена

2 июня, 14:18
Фото: 1MI
Предприниматель погиб в прошлом году.

В ЕГРЮЛ накануне, 1 июня 2022 года, появилась запись об исключении из списка юридических лиц компании СПК «Имени Димитрова», которая занималась выращиванием агрокультур. Ее учредителем и руководителем был предприниматель Дмитрий Шархун.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, СПК был зарегистрирован в Москаленском районе. В списке разрешенных видов деятельности значатся выращивание зерновых и бобовых культур, а также выращивание и разведение молочного КРС и производство молока.

Бизнесмен погиб осенью прошлого года в Большереченском районе. Дмитрий Шархун ехал на снегоболотоходе и не справился с управлением. Транспорт опрокинулся и смертельно придавил водителя. Спустя пять дней после смерти Арбитражный суд Омской области отказал удовлетворять апелляцию предпринимателя на решение по долгу на 2 млн рублей за аренду.

Добавим, что Дмитрий Шархун считался одним из богатейших омичей — в рейтинге Города55 он занимал  18 место.

 

 

#Общество#Новости#Омская область#Дмитрий Шархун#Смерть#Ликвидация#Компания#Егрюл#Ольга Акамова
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