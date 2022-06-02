В Омской области ликвидируют компанию погибшего на снегоболотоходе бизнесмена

В ЕГРЮЛ накануне, 1 июня 2022 года, появилась запись об исключении из списка юридических лиц компании СПК «Имени Димитрова», которая занималась выращиванием агрокультур. Ее учредителем и руководителем был предприниматель Дмитрий Шархун.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, СПК был зарегистрирован в Москаленском районе. В списке разрешенных видов деятельности значатся выращивание зерновых и бобовых культур, а также выращивание и разведение молочного КРС и производство молока.
Бизнесмен погиб осенью прошлого года в Большереченском районе. Дмитрий Шархун ехал на снегоболотоходе и не справился с управлением. Транспорт опрокинулся и смертельно придавил водителя. Спустя пять дней после смерти Арбитражный суд Омской области отказал удовлетворять апелляцию предпринимателя на решение по долгу на 2 млн рублей за аренду.
Добавим, что Дмитрий Шархун считался одним из богатейших омичей — в рейтинге Города55 он занимал 18 место.