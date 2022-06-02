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В омском Называевске женщину оштрафовали за пожар из-за окурка

В омском Называевске женщину оштрафовали за пожар из-за окурка

2 июня, 18:52
Фото: 1MI
В городе, где недавно выгорело несколько улиц, нашли виновницу еще и лесного пожара.

В Омской области нашли виновников трех крупных лесных пожаров. Во всех случаях причинами возгорания стали брошенные людьми окурки.

Так, жительница Называевского района 13 мая удила рыбу на берегу котлована. А через некоторое время поблизости случился серьезный лесной пожар. Найти виновницу не составило труда — женщина убежала с места преступления, бросив весь рыболовный инвентарь. Правоохранители быстро установили хозяйку снастей, она призналась, что бросила на землю непотушенный окурок и от него загорелась трава.

«Мы предположили, что рыбаки курили, устроили пожар, испугались и убежали, — рассказал Сергей Кривонос, главный лесничий Называевского района.

Виновницу накажут штрафом в 5000 рублей. Кроме того, она должна возместить затраты Называевского лесхоза при тушении пожара. С огнем боролись 8 человек в течение 4 часов с помощью пожарной автоцистерны, трактора и 2 автомобилей. Так, с маленького тлеющего окурка образовался пожар в 10 га.

Такое же наказание ждет жителя Азовского района. Мужчина проигнорировал  запрет на посещение лесов и поехал на заготовку древесины в деляну. Через некоторое время после его отъезда на место выехала пожарная бригада. Территория, где работал заготовитель, по словам лесничих, была вся усыпана окурками от сигарет.

А вот житель Черлакского района заплатит за разведение костра. 11 мая он решил пообедать на лесном участке. Пожара не случилось, но нарушитель попался лесничим. Ему придется заплатить штраф в 4000 рублей.

Напомним, что сумма штрафа может составлять от 4000 до 5000 рублей для граждан, минимум 20 000 рублей для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. 

На следующей неделе суммы штрафов заметно вырастут. 

#Новости#Омская область#Лесной пожар
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