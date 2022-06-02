В омском Называевске женщину оштрафовали за пожар из-за окурка

Такое же наказание ждет жителя Азовского района. Мужчина проигнорировал запрет на посещение лесов и поехал на заготовку древесины в деляну. Через некоторое время после его отъезда на место выехала пожарная бригада. Территория, где работал заготовитель, по словам лесничих, была вся усыпана окурками от сигарет.