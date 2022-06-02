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В Омске сильнейшие порывы ветра вырвали из земли остановку

В Омске сильнейшие порывы ветра вырвали из земли остановку

2 июня, 13:21
Фото: 1MI

В Омске ветром снесло остановку в Октябрьском округе

Очевидцы рассказали, что ветер опрокинул остановку, которая была вкопана в землю.

Сегодня, 2 июня, в паблике «Инцидент Омск» омичи рассказали о последствиях сильного ветра, который поднялся накануне вечером. По словам горожан, на улице Масленникова снесло ветром остановку 3-я Линия.

Судя по опубликованной информации, порывы ветра снесли довольно большую металлическую конструкцию, у которой с трех сторон находятся стекла. Примечательно, что хотя остановка была вкопана в землю, на участке под ней не уложили асфальт. Возможно, из-за того, что указанный участок был только засыпан щебнем, ветер и смог вырвать ее с корнем.

скриншот "Инцидент Омск"
#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Автобусные остановки#Вероника Жукова
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