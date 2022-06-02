Город55
ГлавноеВсе новости
В Омск прибыл глава МВД Владимир Колокольцев

В Омск прибыл глава МВД Владимир Колокольцев

2 июня, 17:26
Фото: mvdmedia.ru
Глава федерального ведомства посетил Омскую академию МВД.

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев побывал в Омске с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, глава ведомства побывал в Омской академии МВД. Учебное заведение удостоено ордена Почета.

Отмечается, что Омская академия МВД стала первым учебным заведением в системе МВД, удостоенным этой высокой награды. 

Также Владимир Колокольцев возложил венок и цветы к мемориальному комплексу с именами выпускников ведомственного вуза, погибших при выполнении служебных обязанностей.

#Город#Новости#Омская область#Владимир Колокольцев#Мвд#Академия мвд#Орден#Награждение#Визит#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18