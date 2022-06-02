В Омск прибыл глава МВД Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев побывал в Омске с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, глава ведомства побывал в Омской академии МВД. Учебное заведение удостоено ордена Почета.