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В Мытищах после хлопка газа возбуждено уголовное дело

2 июня, 12:15
Следственный отдел возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следственный отдел возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире дома в Мытищах в Подмосковье.

На сайте ведомства говорится о том, что СК возбудило уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации двух человек из-за хлопка газа в квартире (ч. 2 ст. 238 УК России). Об этом пишет RT.

Отмечается, что в больницу были госпитализированы ребенок и женщина, которые проживают в соседней квартире. Погибшей женщине было 32 года.

В результате хлопка газа, в доме обрушилась межквартирная перегородка, выбиты стекла и оконные рамы. 

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