Страховщик пытается отсудить почти три миллиарда за инцидент в «Жуковском»

Страховщики пытаются взыскать с воздушной гавани почти три миллиарда рублей за застрахованный самолет.
Как сообщает fedpress.ru, вторым ответчиком по иску предстоит выступить Летно-исследовательскому институту имени Громова. А «Уральские авиалинии» выступят в качестве третьей стороны. Ответчиком по иску со стороны «Жуковского» будет выступать компания АО «Рампорт АК», как управляющая аэропортом.
Страховщики хотят, чтобы им возместили убытки от выхода из строя самолета, с которым при взлете столкнулась стая чаек. Благодаря действиям экипажа, сумевшего посадить лайнер на кукурузном поле, пассажиры остались живы, но самолет после такой посадки летать не смог, его разрезали на куски и сдали в металлолом.
Дата предварительного судебного заседания арбитражного суда - 12 июля.