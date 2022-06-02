Страховщик пытается отсудить почти три миллиарда за инцидент в «Жуковском»

Страховщики хотят, чтобы им возместили убытки от выхода из строя самолета, с которым при взлете столкнулась стая чаек. Благодаря действиям экипажа, сумевшего посадить лайнер на кукурузном поле, пассажиры остались живы, но самолет после такой посадки летать не смог, его разрезали на куски и сдали в металлолом.