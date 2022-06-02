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Страховщик пытается отсудить почти три миллиарда за инцидент в «Жуковском»

2 июня, 18:53
Страховщики подали в суд на аэропорт «Жуковский», возле которого экипаж Airbus А321«Уральских авиалиний» вынужден был экстренно посадить лайнер в 2019 году на кукурузное поле.

Страховщики пытаются взыскать с воздушной гавани почти три миллиарда рублей за застрахованный самолет.

Как сообщает fedpress.ru, вторым ответчиком по иску предстоит выступить Летно-исследовательскому институту имени Громова. А «Уральские авиалинии» выступят в качестве третьей стороны. Ответчиком по иску со стороны «Жуковского» будет выступать компания АО «Рампорт АК», как управляющая аэропортом.

Страховщики хотят, чтобы им возместили убытки от выхода из строя самолета, с которым при взлете столкнулась стая чаек. Благодаря действиям экипажа, сумевшего посадить лайнер на кукурузном поле, пассажиры остались живы, но самолет после такой посадки летать не смог, его разрезали на куски и сдали в металлолом.

Дата предварительного судебного заседания арбитражного суда - 12 июля.

 

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