Стало известно новое место работы омского экс-министра Меренкова

Напомним, что бывший чиновник вышел на свободу осенью 2019 года. Его судили за превышение должностных полномочий при продаже муниципальных земель в Чукреевке. Они предназначались под огороды, но застраивались коттеджами. По версии суда, бюджету был нанесен ущерб на сотни миллионов рублей. Перед судом Меренков долгое время скрывался от следствия, но в 2016 году сам пришел к следователю. Его и бывшего первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга осудили на пять с половиной лет.