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Стало известно новое место работы омского экс-министра Меренкова

Стало известно новое место работы омского экс-министра Меренкова

2 июня, 21:36
Фото: Омская губерния

Омский экс-министр Меренков после колонии устроился управляющим бизнес-центра

Он появился на встрече бизнеса и власти.

Стало известно, куда устроился на работу экс-министр омского правительства Вадим Меренков. Как сообщает РИА «Омск-информ», он получил должность управляющего. 

"Я работаю управляющим бизнес-центра «На Маяковского» недавно, с марта", – пояснил Меренков.

Напомним, что бывший чиновник вышел на свободу осенью 2019 года. Его судили за превышение должностных полномочий при продаже муниципальных земель в Чукреевке. Они предназначались под огороды, но застраивались коттеджами. По версии суда, бюджету был нанесен ущерб на сотни миллионов рублей. Перед судом Меренков долгое время скрывался от следствия, но в 2016 году сам пришел к следователю. Его и бывшего первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга осудили на пять с половиной лет.

#Новости#Омская область#Вадим Меренков#Суд
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