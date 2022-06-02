Стали известны подробности гибели мужчины в драке в Челябинске

По версии подруги погибшего 31-летнего мужчины, на выходе из ночного клуба он вступил в конфликт с прохожими. Завязалась драка, в ходе которой мужчине нанесли удары, в том числе, ногами. Подруга погибшего утверждает, что в драке принимали участие следователи. Также она рассказала, что они забрали у погибшего и у его приятеля мобильный телефон.