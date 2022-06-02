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Стали известны подробности гибели мужчины в драке в Челябинске

Стали известны подробности гибели мужчины в драке в Челябинске

2 июня, 15:38
Фото: pxhere.com
По словам подруги погибшего мужчины, в драке его били ногами.

В Челябинске сотрудников Следственного комитета подозревают в убийстве мужчины в центре города, пишет 360tv.ru. Драку, в результате которой мужчина погиб, записал видеорегистратор, установленный на проезжавшем мимо автомобиле.

Ночью 28 мая в центре Челябинска, на перекрестке улиц Карла Маркса и Цвиллинга произошла драка. На записи видеорегистратора видно, как двое мужчин избивают третьего. Мужчина упал на асфальт и подняться уже не смог.

По словам друзей погибшего мужчины, ночью они вместе проводили время в ночном клубе, возле которого и завязалась драка. Один из свидетелей утверждает, что ничего не помнит о произошедшем, ссылаясь на сотрясение мозга.

По версии подруги погибшего 31-летнего мужчины, на выходе из ночного клуба он вступил в конфликт с прохожими. Завязалась драка, в ходе которой мужчине нанесли удары, в том числе, ногами. Подруга погибшего утверждает, что в драке принимали участие следователи. Также она рассказала, что они забрали у погибшего и у его приятеля мобильный телефон.

По словам девушки, участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Обвиняемые найдены, в настоящее время они находятся под стражей. 

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