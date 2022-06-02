Ректор ОмГМУ Мария Ливзан получила высокий статус в РАН

Как сообщили в пресс-службе Омского государственного медицинского университета, на общем собрании Российской Академии наук профессора университета Марию Ливзан избрали членом-корреспондентом РАН. Этот статус присваивается ученым, которые добились выдающихся научных достижений. Звание члена-корреспондента РАН считается ступенью к званию академика.
Мария Ливзан была избрана ректором ОмГМУ в 2018 году. В 1994 году отличием окончила лечебный факультет Омского государственного медицинского института. В 1994–1995 гг. обучалась в клинической интернатуре, в 1995–1997 гг. в клинической ординатуре по терапии. Сейчас является практикующим врачом.