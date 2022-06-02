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Ректор ОмГМУ Мария Ливзан получила высокий статус в РАН

Ректор ОмГМУ Мария Ливзан получила высокий статус в РАН

2 июня, 16:13
Фото: пресс-служба ОмГМУ
Ректора медуниверситета включили в состав Российской академии наук.

Как сообщили в пресс-службе Омского государственного медицинского университета, на общем собрании Российской Академии наук профессора университета Марию Ливзан избрали членом-корреспондентом РАН. Этот статус присваивается ученым, которые добились выдающихся научных достижений. Звание члена-корреспондента РАН считается ступенью к званию академика.

Мария Ливзан была избрана ректором ОмГМУ в 2018 году. В 1994 году отличием окончила лечебный факультет Омского государственного медицинского института.  В 1994–1995 гг. обучалась в клинической интернатуре, в 1995–1997 гг. в клинической ординатуре по терапии. Сейчас является практикующим врачом.

#Общество#Новости#Омская область#Мария Ливзан#Университет#Ольга Акамова
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