Ректор ОмГМУ Мария Ливзан получила высокий статус в РАН

Мария Ливзан была избрана ректором ОмГМУ в 2018 году. В 1994 году отличием окончила лечебный факультет Омского государственного медицинского института. В 1994–1995 гг. обучалась в клинической интернатуре, в 1995–1997 гг. в клинической ординатуре по терапии. Сейчас является практикующим врачом.