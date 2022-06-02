«Пятёрочка» анонсировала запуск виртуальной площадки с профессиями для детей

На старте участники выбирают себе персонажей: по выражению лиц, прическам и одежде. В процессе игроки действуют за них: виртуальный мир «Пятёрочки» напоминает Super Mario. Эта популярная компьютерная игра выполнена в жанре «платформер», предполагающем прыжки участника, собирающего предметы, без которых он никак не пройдет очередной уровень и уж тем более не победит.