«Пятёрочка» анонсировала запуск виртуальной площадки с профессиями для детей

«Пятёрочка» предоставила подрастающему поколению возможность, играя, попробовать свои силы в разных профессиях в торговой сфере. Победителям акции торговая сеть готовит призы.
Виртуальное пространство, о котором идет речь, является неотъемлемой частью образовательно-развлекательного проекта под названием «Песочница». Как сообщает eg.ru, изначально авторы ориентировали его только на детей работников «Пятёрочки», однако проект распространили впоследствии на всех желающих на период с 1 по 5 июня текущего года.
Из заявления директора по управлению персоналом и организационному развитию «Пятёрочки» Лилии Дерябиной следует, что «Пятёрочка» является не просто магазином. По ее словам, это целый мир, предлагающий самые разные технологии и профессии.
«Пусть дети исследуют этот мир с помощью наших игр и подсказок и даже создают в нем что-то новое, не боясь сломать, как в привычной песочнице», - подчеркнула Дерябина.
Проявить активность детям позволят следующие игры: «магазин», «офис», «распределительный центр» и др. Представители подрастающего поколения смогут изучить основные нюансы торговой деятельности и другие тонкости профессий в этой отрасли. В процессе общения в игровом формате пользователи весьма активно взаимодействую друг с другом, как подчеркнули организаторы. Как следствие, у участников игр появляются не только другие интересы, но и новый круг общения.
На старте участники выбирают себе персонажей: по выражению лиц, прическам и одежде. В процессе игроки действуют за них: виртуальный мир «Пятёрочки» напоминает Super Mario. Эта популярная компьютерная игра выполнена в жанре «платформер», предполагающем прыжки участника, собирающего предметы, без которых он никак не пройдет очередной уровень и уж тем более не победит.
Далее – о победителях. Их будет 10 – тех, кто наберет наивысшее число баллов. Попасть в виртуальный мир «Пятёрочки» необходимо до 5 июня. Желающим необходимо бесплатно зарегистрироваться на платформе. В мобильные устройства устанавливается приложение с паролем для входа 1999. Следует отметить, что это символичный пароль: первый магазин «Пятёрочки» открылся в 1999 году.
Проект «Песочница» изначально ориентировали на предоставление детям максимального доступа к детальной информации обо всех нюансах устройства большого мира «Торговля» и о том, откуда появляются на полках магазинов те или иные товары.
В виртуальном мире онлайн-платформы Roblox для пользователей доступны: развивающие экскурсии, всевозможные обучающие мастер-классы, конкурсы на различные темы и онлайн-спектакли.
В офисах «Пятёрочки» на территориях субъектов РФ установлены ящики для пожертвований. Все желающие могут помочь подопечным благотворительного фонда «Линия жизни». Для сотрудников взамен предусмотрены сувениры от торговой сети.