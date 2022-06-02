Политолог Журавлев назвал маловероятной войну между Россией и НАТО

Именно по этой причине войну с НАТО можно называть маловероятной, полагает политолог Дмитрий Журавлев.
Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на "Вечернюю Москву". По словам Журавлева, Белый дом хочет, чтобы Москва начала войну с другим государством, и начала таким образом расходовать имеющиеся у нее ресурсы.
Политолог выразил мнение о том, что в планах НАТО нападение на Россию не значится. Аналитик также подчеркнул, что Вашингтон не даст Польше формальное разрешение на введение армии в Украину.
Американцам выгодно воевать с Россией «чужими руками», отметил Журавлев. Однако, и в таких условиях есть риск военной эскалации, поскольку остается угроза ядерного противостояния. Политолог пояснил: у обеих стран нет доверия друг к другу со времен Холодной войны.