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Политолог Журавлев назвал маловероятной войну между Россией и НАТО

2 июня, 20:46
У властей Соединенных Штатов нет стремления к развязыванию прямой военной конфронтации с Российской Федерацией.

Именно по этой причине войну с НАТО можно называть маловероятной, полагает политолог Дмитрий Журавлев.

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на "Вечернюю Москву". По словам Журавлева, Белый дом хочет, чтобы Москва начала войну с другим государством, и начала таким образом расходовать имеющиеся у нее ресурсы.

Политолог выразил мнение о том, что в планах НАТО нападение на Россию не значится. Аналитик также подчеркнул, что Вашингтон не даст Польше формальное разрешение на введение армии в Украину.

Американцам выгодно воевать с Россией «чужими руками», отметил Журавлев. Однако, и в таких условиях есть риск военной эскалации, поскольку остается угроза ядерного противостояния. Политолог пояснил: у обеих стран нет доверия друг к другу со времен Холодной войны. 

 

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