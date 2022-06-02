Омск стал первым в России городом, где запустили новое приложение для спасения детей

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Омске презентовали приложение «Заступник» — это бесплатный сервис оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия. Родители смогут установить его детям на смартфон. Суть сервиса передает слоган: «Все ради одной минуты». Именно первые минуты в случае ЧП важны для спасения, однако не всегда сам ребенок или родители могут оперативно обратиться в экстренные службы. Поэтому разработчики придумали «кнопку», которая подаст сигнал бедствия.
Нажимая ее в приложении и удерживая в течение трех секунд, ребенок передает сигнал родителям и в «круг доверия» заранее определенный родителями (люди также должны быть зарегистрированы в приложении). На телефоне сразу же запускается аудиозапись, и родители могут слышать все, что происходит вокруг. Они решат, стоит ли просить помощи у сообщества Заступник. Те, кто отреагируют на такое сообщение, получат от родителей его данные: фото, возраст, информацию об заболеваниях, чтобы обратить на это внимание при оказании помощи. Также родитель получит данные, о людях, которые идут на помощь к его ребенку.
В отличие от функционала смарт-часов, где тоже можно отследить местоположение и прослушать запись, приложение дает возможность передавать сигнал бедствия дальше, и к помощи подключатся другие пользователи приложения, среди которых могут оказаться врачи, полицейские и т. д.
Приложение «Заступник» в Омске презентовали представителям полиции, спасателей, органов власти, депутатам Госдумы, Заксобрания и горсовета, а также общественникам и участникам поисково-спасательного «Доброспас-Омск».
Модератором встречи выступил заместитель председателя законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.
«Задача заключается в том, чтобы приложение стояло у, как можно большего количества людей. Чем их больше, тем выше шанс на спасение, — подчеркивает разработчик «Заступника» Александр Петрухин.
Присутствующие выразили сомнение, что в экстренной ситуации ребенок сможет достать телефон и нажать кнопку. Но по словам разработчиков, можно приучить ребенка держать кнопку наготове, например, если предстоит идти по темному переулку.
Своим мнением о приложении поделилась депутат Омского городского Совета Инна Гомолко.
«К разработке системы было предложено подключить департамент образования, департамент общественной безопасности, Росгвардию, МЧС. Разработчикам нужна помощь всех структур. Потому что все, что касается детей, то никакая помощь не может быть лишней. Мы живем в мире высоких технологий. Дети пользуются социальными сетями, гаджетами и они могут быть, как полезными, так и вредными, это как острый нож. Важно нам взрослым научить их быть аккуратными».
Победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Андрей Чаплак отметил важность выбора Омской области для запуска приложения «Заступник».
«Я многодетный отец и считаю, что все меры, которые помогают повысить безопасность наших детей, хороши. «Единая Россия» поддержала инициативу молодых разработчиков по созданию приложения, позволяющего оперативно прийти на помощь ребенку практически в любой сложной ситуации. С помощью этой программы можно, например, быстро найти малыша, потерявшегося в торговом центре. Наш регион будет пилотным по широкому использованию этого продукта.
Сегодня в штабе общественной поддержки «Единой России» мы вместе с представителями различных служб поиска и спасения людей, органов власти обсудили, как приложение сделать максимально полезным. Участники дискуссии высказали свои предложения. Разработчики доведут новинку до ума и в начале учебного года проведут презентации в учебных заведениях. Главное, чтобы приложение позволяло реагировать на поступающие тревожные сигналы не только простым людям, но и экстренным службам. А для этого необходимо решить ряд организационных и юридических вопросов. Дети — самое дорогое, что у нас есть».