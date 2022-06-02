Омск стал первым в России городом, где запустили новое приложение для спасения детей

Нажимая ее в приложении и удерживая в течение трех секунд, ребенок передает сигнал родителям и в «круг доверия» заранее определенный родителями (люди также должны быть зарегистрированы в приложении). На телефоне сразу же запускается аудиозапись, и родители могут слышать все, что происходит вокруг. Они решат, стоит ли просить помощи у сообщества Заступник. Те, кто отреагируют на такое сообщение, получат от родителей его данные: фото, возраст, информацию об заболеваниях, чтобы обратить на это внимание при оказании помощи. Также родитель получит данные, о людях, которые идут на помощь к его ребенку.