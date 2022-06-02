Вчера, 1 июня, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей Нефтяников. Они рассказали о проблеме с остановкой, которая находится на площади Лицкевича. По словам омичей, с начала 2022 года в помещении остановки нет стекла.
В результате спрятаться в ней от ветра и непогоды стало сложнее, ведь вместо одной отсутствующей стены сейчас как будто нет двух. По словам жителей, вопрос с установкой стекла не могут решить уже полгода.
По словам омичей, это не единственная проблемная остановка. Похожая ситуация произошла на остановке Путилова.
«На остановке Путилова с осени нет стекла, разбили в первую же неделю, и до сих пор руки не доходят у коммунальщиков», — рассказала Марина Осипенко.
В мэрии Омска омичке ответили, что остановку не привели в порядок из-за отсутствия подходящих материалов для ремонта. Сейчас заявку оформили.
«Как только стекла окажутся в распоряжении ДЭУ, остановку отремонтируют», — добавили в пресс-службе ведомства.