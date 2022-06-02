Не на ту напали. Бездетная омичка обхитрила мошенника, который прикинулся ее ребенком

В интересной ситуации оказалась 45-летняя омичка. Женщина не замужем и никогда не имела детей, но в один из дней ей позвонил неизвестный и представился ее сыном. Собеседник заявил, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги.
Омичка поняла, что общается с мошенниками, но не стала прерывать с ними беседу. Она подыграла «сыну» и сказала, что у нее есть 800 тыс рублей. Когда собеседник сказал, что отправил за деньгами курьера, омичка сообщила о происходящем в полицию.
Спустя некоторое время домой к омичке пришел молодой человек — его уже поджидали сотрудники полиции. Курьером оказался 19-летний студент одного из колледжей. Он сообщил, что в интернете нашел подработку, сутью которой было забирать деньги у омичей и перечислять их на определенные счета, оставляя себе процент. Омич заявил, что не знал, что участвует в мошеннической схеме.
До встречи с находчивой омичкой он успел забрать 100 тыс рублей у пенсионера на Левобережье. Обстоятельства случившегося выясняют. В полиции уточнили, что уже завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь парню грозит до 5 лет колонии.