Не на ту напали. Бездетная омичка обхитрила мошенника, который прикинулся ее ребенком

Спустя некоторое время домой к омичке пришел молодой человек — его уже поджидали сотрудники полиции. Курьером оказался 19-летний студент одного из колледжей. Он сообщил, что в интернете нашел подработку, сутью которой было забирать деньги у омичей и перечислять их на определенные счета, оставляя себе процент. Омич заявил, что не знал, что участвует в мошеннической схеме.