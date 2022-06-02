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Наклейка раздора. В Омске неизвестные изуродовали машины с символикой спецоперации

Наклейка раздора. В Омске неизвестные изуродовали машины с символикой спецоперации

2 июня, 14:47
Фото: Наталья Авилова

В Омске неизвестные испортили машины с символом спецоперации

Омичи начали массово страдать от вандалов.

Конец мая в Омске оказался богат на вандализм. В ночь на 31 мая как минимум пять омичей пострадали от неизвестных, которым не понравилась наклейка на чужой машине.

«В ночь с 30 на 31 мая в районе ЖД-вокзала повредили мой автомобиль, проткнули все 4 колеса (от 2 до 4 боковых проколов на каждом) и нацарапали букву „z“ на стекле! Причиной этому послужила наклейка на заднем стекле в виде этой же буквы!» — рассказала Наталья Авилова в паблике «Аварийный Омск».
Наталья Авилова

Оказалось, что ее случай — не единственный: при аналогичных обстоятельствах, уверяет Авилова, в ту же ночь неизвестные испортили еще четыре авто.

«На улице Всеволода Иванова парню с „УАЗом“ то же самое сделали. 16-й Военный городок, ситуация один-в-один, 4 колеса пробили, две царапины на стеклах в виде „z“, тоже из-за наклейки», — рассказала омичка о похожих случаях в беседе с Городом55.

Другой пострадавший омич 30 мая припарковал машину у дома на улице, а наутро обнаружил поцарапанные стекла и проколотые колеса.

Омичка обратилась в полицию, чтобы вандалов наказали. Вблизи мест, где были испорчены авто, установлено множество камер, и отследить злоумышленников, вероятнее всего, будет несложно.

Тем временем в пресс-службе омской полиции подтвердили наличие только одного обращения из-за порчи авто — по заявлению Натальи проводится проверка.

«1 июня в 07:12 часов в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску обратилась жительница Ленинского округа с заявлением о повреждении автомобиля. Предварительно установлено: неизвестные лица повредили 4 колеса и стекло припаркованного у дома 8 по улице Котельникова автомобиля марки „Тойота“ Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск злоумышленника», — прокомментировали случившееся в полиции.
предоставлено Городу55
#Город#Новости#Омск#Вандалы#Машина#Ольга Акамова
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