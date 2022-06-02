Надежды нет? В омской МЕГЕ закрылись еще пять магазинов

На интерактивной карте омской МЕГИ теперь приписку «временно не работает» имеют еще пять магазинов. Это Nike, STREET BEAT, LEGO, re: Store и Samsung. Эти магазины были единственными в Омске. Отметим, что все эти магазины относятся к Inventive Retail Group. Причины закрытия не уточняются.
При этом накануне, 1 июня, в МЕГЕ открылся магазин одежды Tom Tailor, а также возобновил работу отдел возврата и обмена и магазине ИКЕА. Две недели назад в торговом центре возобновили работу магазины House, Reserved, Cropp и Sinsay. Магазины сменили собственника, и теперь должны поменять названия на более короткие. Пока на карте омской МЕГИ изменилось название только магазина Sinsay — теперь он значится как «Син».
Значительная часть магазинов в МЕГЕ закрылась в начале марта 2022 года.