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Надежды нет? В омской МЕГЕ закрылись еще пять магазинов

Надежды нет? В омской МЕГЕ закрылись еще пять магазинов

2 июня, 15:39
Фото: 1MI

Еще пять магазинов закрылись в омской МЕГЕ

Закрылись магазины группы Inventive Retail Group.

На интерактивной карте омской МЕГИ теперь приписку «временно не работает» имеют еще пять магазинов. Это Nike, STREET BEAT, LEGO, re: Store и Samsung. Эти магазины были единственными в Омске. Отметим, что все эти магазины относятся к Inventive Retail Group. Причины закрытия не уточняются.

При этом накануне, 1 июня, в МЕГЕ открылся магазин одежды Tom Tailor, а также возобновил работу отдел возврата и обмена и магазине ИКЕА. Две недели назад в торговом центре возобновили работу магазины House, Reserved, Cropp и Sinsay. Магазины сменили собственника, и теперь должны поменять названия на более короткие. Пока на карте омской МЕГИ изменилось название только магазина Sinsay — теперь он значится как «Син».

Значительная часть магазинов в МЕГЕ закрылась в начале марта 2022 года. 

#Город#Новости#Омская область#Магазин#Закрытие#Мега#Ольга Акамова
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