Надежды нет? В омской МЕГЕ закрылись еще пять магазинов

При этом накануне, 1 июня, в МЕГЕ открылся магазин одежды Tom Tailor, а также возобновил работу отдел возврата и обмена и магазине ИКЕА. Две недели назад в торговом центре возобновили работу магазины House, Reserved, Cropp и Sinsay. Магазины сменили собственника, и теперь должны поменять названия на более короткие. Пока на карте омской МЕГИ изменилось название только магазина Sinsay — теперь он значится как «Син».