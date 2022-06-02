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На сайте IKEA появилась информация о графике работы отделов обмена и возврата

2 июня, 15:19
В магазинах IKEA с 1 июня будут работать отделы обмена и возврата. Шведская торговая сеть IKEA приостановила работу в России, но названные отделы будут продолжать функционировать по графику.

Об этом говорит RT. Издание цитирует объявление, которое IKEA разместила на своем официальном сайте. В нем сообщается, что с 1 июня отделы обмена и возврата работают со вторника по субботу. Время работы отделов: с 12:00 до 20:00. Также ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени можно обращаться в центр поддержки клиентов.

О том, что из-за событий на Украине торговая сеть приостанавливает работу в России и Белоруссии, IKEA сообщила 3 марта. Все производственные операции IKEA в России, также пока приостановлены.

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