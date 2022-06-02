На сайте IKEA появилась информация о графике работы отделов обмена и возврата

Об этом говорит RT. Издание цитирует объявление, которое IKEA разместила на своем официальном сайте. В нем сообщается, что с 1 июня отделы обмена и возврата работают со вторника по субботу. Время работы отделов: с 12:00 до 20:00. Также ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени можно обращаться в центр поддержки клиентов.