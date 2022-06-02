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Как на пороховой бочке. На севере Омской области дети год учились в аварийной школе

Как на пороховой бочке. На севере Омской области дети год учились в аварийной школе

2 июня, 16:37
Фото: 1MI Иллюстрация

Прокуратура потребовала построить новую школу на севере Омской области

Теперь строить новую будут под надзором прокуратуры.

В пятистах километрах от Омска в поселке Малая Бича школьники учились в аварийном доме знаний. Здание школы давно просело в землю, а по стенам расползлись трещины. Тем не менее звонки на уроки продолжали звенеть до вмешательства прокуратуры. 

После проверки ведомство обратилось в суд с требованием провести экспертизу. Исследование показало, что находиться в здании опасно.

«Суд обязал администрацию Усть-Ишимского муниципального района Омской области, Комитет образования муниципального района, министерство образования, министерство имущественных отношений и министерство строительства Омской области обеспечить наличие здания общеобразовательного учреждения, отвечающего действующим строительным, градостроительным, санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В образовательном учреждении учатся дети нескольких близлежащих к поселку населенных пунктов.

Отметим также, областной минстрой объявил конкурс на строительство новой школы, на что выделяется 207.5 млн рублей. Возвести здание должны до конца 2024 года.

#Новости#Омская область#Прокуратура#Школа
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