Как на пороховой бочке. На севере Омской области дети год учились в аварийной школе

В пятистах километрах от Омска в поселке Малая Бича школьники учились в аварийном доме знаний. Здание школы давно просело в землю, а по стенам расползлись трещины. Тем не менее звонки на уроки продолжали звенеть до вмешательства прокуратуры.
После проверки ведомство обратилось в суд с требованием провести экспертизу. Исследование показало, что находиться в здании опасно.
«Суд обязал администрацию Усть-Ишимского муниципального района Омской области, Комитет образования муниципального района, министерство образования, министерство имущественных отношений и министерство строительства Омской области обеспечить наличие здания общеобразовательного учреждения, отвечающего действующим строительным, градостроительным, санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В образовательном учреждении учатся дети нескольких близлежащих к поселку населенных пунктов.
Отметим также, областной минстрой объявил конкурс на строительство новой школы, на что выделяется 207.5 млн рублей. Возвести здание должны до конца 2024 года.