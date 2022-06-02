Из-за дождей Омск ждет превращение в Венецию

В ближайшее время омичей ждет сырая и прохладная погода. Дожди придут в город почти на целую неделю. Так, завтра, 3 июня, ожидается дождливая погода. Температура воздуха составит +10…+15 градусов.
В субботу, 4 июня, начнется короткая передышка перед марафоном дождей. Столбик термометра окажется на отметке +6…+15 градусов. В воскресенье, 5 июня, характер погоды не изменится. Температура воздуха составит +5…+15 градусов.
С понедельника по субботу в Омске каждый день будет идти дождь разной степени интенсивности. 6 июня столбик термометра покажет +8…+19 градусов. Во вторник, 7 июня, будет чуть теплее - до +10…+19 градусов.
В среду, 8 июня, потеплеет до +12…+19 градусов. В четверг, 9 июня, характер погоды существенно не изменится - +10…+19 градусов. В пятницу, 10 июня, в Омске похолодает до + 11…+16 градусов. Выпадет 6.8 мм осадков. В субботу, 11 июня, потеплеет до +18 градусов, дождливая погода сохранится.