Газпромбанк и Омская область обсудили проекты ГЧП для создания инфраструктуры

Одним из ключевых для региона проектов, который обсудили в ходе встречи, является создание автомагистрали «Северный обход г. Омска» длиной 60 км, включая два моста через Иртыш. С такими параметрами ранее Газпромбанк подал в правительство области концессионную инициативу. Новая трасса напрямую соединит шоссе из Тюмени в Новосибирск, что позволит направить транспорт с объезд города, улучшит экологическую обстановку и уменьшит время передвижения как транзитного, так и городского транспорта. Омская область за счет реализации проекта создает значительные логистические преимущества для всего Сибирско-Уральского региона, отмечается в сообщении.