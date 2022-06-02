Газпромбанк и Омская область обсудили проекты ГЧП для создания инфраструктуры

Вопросы применения этого механизма в проектах автодорожного строительства, создания логистического центра, а также социальной инфраструктуры обсудили на рабочем совещании делегации Газпромбанка, которую возглавил первый вице-президент Роман Панов, с губернатором Омской области Александром Бурковым, говорится в сообщении Газпромбанка.
Также в ходе совещания банк представил продукты и сервисы, такие как банковское сопровождение контрактов, цифровые сервисы и лизинговые программы.
Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов отметил, что Газпромбанк рассматривает Омскую область как стратегического партнера. «В частности заинтересован в наращивании портфеля корпоративных клиентов и инвестиционных проектов, а также в развитии объектов социальной инфраструктуры. Мы сегодня обсудили с руководством области целый ряд возможных инициатив, в реализации которых банк готов активно участвовать, и договорились о совместной работе по ряду направлений. Уверен, что существующие инструменты и богатый опыт Газпромбанка, а также активное сотрудничество, позволят запустить необходимые региону проекты уже в ближайшем будущем», — рассказал Панов.
Одним из ключевых для региона проектов, который обсудили в ходе встречи, является создание автомагистрали «Северный обход г. Омска» длиной 60 км, включая два моста через Иртыш. С такими параметрами ранее Газпромбанк подал в правительство области концессионную инициативу. Новая трасса напрямую соединит шоссе из Тюмени в Новосибирск, что позволит направить транспорт с объезд города, улучшит экологическую обстановку и уменьшит время передвижения как транзитного, так и городского транспорта. Омская область за счет реализации проекта создает значительные логистические преимущества для всего Сибирско-Уральского региона, отмечается в сообщении.
Как ранее отмечал первый вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер, Газпромбанку удалось разработать оптимальный для Омской области вариант финансирования, позволяющий создать необходимый городу инфраструктурный объект на взаимовыгодных для всех сторон условиях, которые позволят обеспечить качественную реализацию проекта в согласованные сторонами сроки.
В пресс-релизе финансовой организации также говорится, что банк, в рамках реализации стратегии инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, активно участвует в проектах по созданию в российских регионах новой инфраструктуры с помощью механизмов государственно-частного партнёрства и концессий, которые уже зарекомендовали себя как наиболее эффективные, надёжные и комфортные для всех сторон, в частности субъектов РФ.
«Газпромбанк является одним из ключевых финансовых институтов на территории Омской области», — прокомментировал итоги совещания губернатор Омской области Александр Бурков. По его словам, область готова расширять торговые связи и выходить с продукцией на новые рынки — стать воротами в Азию, «С этой точки зрения новый проект преследует интересны не только нашего региона, но и всей страны», — отметил губернатор.