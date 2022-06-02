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Эксперты поддержали решение Верховного суда о расширении пределов самообороны

Эксперты поддержали решение Верховного суда о расширении пределов самообороны

2 июня, 22:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Российские адвокаты Дмитрий Аграновский и Андрей Мишонов заявили о том, что расширение пределов самообороны будет способствовать снижению уровня преступности.

По мнению Аграновского, такое новшество обеспечит защиту россиян. Он отметил, что граждане должны иметь право себя защищать и выразил надежду, что Верховный суд и далее будет следовать этому пути, пишет pravda.ru со ссылкой на на Радио 1.

 

Адвокат пояснил: если в дом вторгся посторонний, то, вероятнее всего, его намерения не самые добрые. Поэтому, по словам юриста, не стоит ждать, когда незваный гость начнет убивать или калечить хозяев. 

 

В свою очередь адвокат Мишонов подчеркнул, что Верховный суд не открыл ничего нового, так как норма о самообороне уже прописана в уголовном законодательстве.

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