Эксперты поддержали решение Верховного суда о расширении пределов самообороны

По мнению Аграновского, такое новшество обеспечит защиту россиян. Он отметил, что граждане должны иметь право себя защищать и выразил надежду, что Верховный суд и далее будет следовать этому пути, пишет pravda.ru со ссылкой на на Радио 1.
Адвокат пояснил: если в дом вторгся посторонний, то, вероятнее всего, его намерения не самые добрые. Поэтому, по словам юриста, не стоит ждать, когда незваный гость начнет убивать или калечить хозяев.
В свою очередь адвокат Мишонов подчеркнул, что Верховный суд не открыл ничего нового, так как норма о самообороне уже прописана в уголовном законодательстве.