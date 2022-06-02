«Единая Россия» займется «Качеством детства»

В проекте будут содержаться все существующие направления поддержки материнства и детства.
Об этом стало известно после выступления председателя комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря генерального совета партии, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. 1 июня Кузнецова совместно с председателем партии Дмитрием Медведевым вела прием по вопросам материнства и детства.
Разработка действенной системы мер защиты семей с детьми — первоочередная задача народной программы «Единой России». Даже в условиях санкций страна не отказывается от введения новых мер поддержки. Среди них — выплаты на детей от восьми до 17 лет, расширение программы материнского капитала с индексацией, сохранение соцвыплат по потере кормильца для подростков, подрабатывающих в каникулы, сообщает sakh.online.
Многим будет полезно узнать, что с 1 июня в России проиндексированы детские пособия: это ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, выплата малообеспеченным родителям на детей от трех до 17 лет. Ожидается, что мера по индексации позитивно повлияет на жизнь около 15 миллионов россиян.
Помимо этого, с 1 мая социальные выплаты не подлежат списаниям в счет долгов без получения согласия заемщиков.
С 2022 года вырос размер материнского капитала. К тому же, по решению партии, право на маткапитал обрели отцы, которые в одиночку растят второго, третьего и последующих детей.
Для повышения доступности детского оздоровительного отдыха представители ЕР предложили провести перезапуск программы возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря. Одновременно партия инициировала введение запрета на перепрофилирование детских лагерей.
Продолжает действовать программа капитального ремонта школ. В регионах ее реализуют совместно с Министерством просвещения. Для помощи семьям «Единая Россия» также собирается создать семейные многофункциональные центры в восьми регионах РФ.
Как сообщает сайт ER.ru, с самого начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии занимается решением проблем несовершеннолетних, которые эвакуированы из Донбасса или остались на освобожденных территориях. Председатель партии сообщил, что задачу помочь Донбассу в деле решения проблем с детьми из ЛДНР «Единая Россия» считает своей первоочередной.
«Наша задача – выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки. Важно, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу со стороны государства.
В народную программу «Единой России» были включены предложения по совершенствованию мер социальной поддержки. Совместно с депутатами фракции «Единой России» продолжаем работу по совершенствованию законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми.
Отмечу, что процедура получения сертификата на материнский капитал значительно упростилась. Также в настоящее время партия работает над расширением возможностей использования материнского капитала. Люди заинтересованы в том, чтобы средства можно было тратить на получение образования детьми или на оплату частных детских садов», – сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции ЕР Александр Артемов.