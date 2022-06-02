«Единая Россия» займется «Качеством детства»

Многим будет полезно узнать, что с 1 июня в России проиндексированы детские пособия: это ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, выплата малообеспеченным родителям на детей от трех до 17 лет. Ожидается, что мера по индексации позитивно повлияет на жизнь около 15 миллионов россиян.