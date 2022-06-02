Авиарейс в Красноярск, наклейка раздора и ДТП с бойцом Шлеменко. Омск за день

В омских пабликах появилось сообщение о ДТП на круговом перекрестке на улице Жукова. Один из участников аварии ищет очевидцев. Чтобы добиться правды в ГИБДД установили обоюдную вину, но омич с этим не согласен. Как выяснилось, вторым участником аварии оказался омский боец Александр Шлеменко.