Авиарейс в Красноярск, наклейка раздора и ДТП с бойцом Шлеменко. Омск за день

С сегодняшнего дня омичи могут улететь в Красноярск и обратно. Авиакомпания Utair запустила новый рейс. Самолеты будут летать по указанному маршруту три раза в неделю.
В Омске неизвестные изуродовали машины с символикой спецоперации. От рук вандалов пострадали как минимум пять автовладельцев. Фотографиями изуродованных машин омичи поделились в одном из омских пабликов.
В омских пабликах появилось сообщение о ДТП на круговом перекрестке на улице Жукова. Один из участников аварии ищет очевидцев. Чтобы добиться правды в ГИБДД установили обоюдную вину, но омич с этим не согласен. Как выяснилось, вторым участником аварии оказался омский боец Александр Шлеменко.