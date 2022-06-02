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Авиарейс в Красноярск, наклейка раздора и ДТП с бойцом Шлеменко. Омск за день

Авиарейс в Красноярск, наклейка раздора и ДТП с бойцом Шлеменко. Омск за день

2 июня, 22:10
Фото: 1MI
Четверг в Омске — версия Города55.

С сегодняшнего дня омичи могут улететь в Красноярск и обратно. Авиакомпания Utair запустила новый рейс. Самолеты будут летать по указанному маршруту три раза в неделю. 

Омичи смогут улететь в Красноярск прямым рейсом
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В Омске неизвестные изуродовали машины с символикой спецоперации. От рук вандалов пострадали как минимум пять автовладельцев. Фотографиями изуродованных машин омичи поделились в одном из омских пабликов. 

Наклейка раздора. В Омске неизвестные изуродовали машины с символикой спецоперации
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В омских пабликах появилось сообщение о ДТП на круговом перекрестке на улице Жукова. Один из участников аварии ищет очевидцев. Чтобы добиться правды в ГИБДД установили обоюдную вину, но омич с этим не согласен. Как выяснилось, вторым участником аварии оказался омский боец Александр Шлеменко.

«Вина обоюдная». Омский боец Александр Шлеменко попал в спорное ДТП на Жукова
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#Новости#Омская область
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