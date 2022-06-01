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Забыла убрать. Омскую выпускницу не допустили на ЕГЭ из-за гаджета

Забыла убрать. Омскую выпускницу не допустили на ЕГЭ из-за гаджета

1 июня, 18:55
Фото: 1MI

Омскую школьницу удалили с ЕГЭ из-за телефона

Девушку отстранили еще до начала экзамена.

Девушку удалили с ЕГЭ по русскому языку буквально за пять минут до начала испытания.

Выпускница зашла в аудиторию, села на рабочее место, достала телефон и положила его на стол. Это противоречит правилам проведения ЕГЭ, поэтому жесткие меры в отношении нарушительницы приняли сразу. Одиннадцатиклассницу отстранили от экзамена. При этом девушка даже не воспользовалась телефоном и маловероятно, что могла бы сделать это столь явно.

«В порядке прописан запрет на наличие мобильного телефона в пункте проведения экзамена. Такого повторять ни в коем случае нельзя, к экзаменам надо относится ответственно, и лучше вообще никаких гаджетов с собой на пункт не брать, чтобы не было соблазна», — отметила министр образования Татьяна Дернова в прямом эфире «ГТРК Иртыш». 

Добавим, что пересдать ЕГЭ, а соответственно и получить аттестат девушка теперь сможет только в следующем году.

#Новости#Омск#ЕГЭ
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