Забыла убрать. Омскую выпускницу не допустили на ЕГЭ из-за гаджета

Девушку удалили с ЕГЭ по русскому языку буквально за пять минут до начала испытания.
Выпускница зашла в аудиторию, села на рабочее место, достала телефон и положила его на стол. Это противоречит правилам проведения ЕГЭ, поэтому жесткие меры в отношении нарушительницы приняли сразу. Одиннадцатиклассницу отстранили от экзамена. При этом девушка даже не воспользовалась телефоном и маловероятно, что могла бы сделать это столь явно.
«В порядке прописан запрет на наличие мобильного телефона в пункте проведения экзамена. Такого повторять ни в коем случае нельзя, к экзаменам надо относится ответственно, и лучше вообще никаких гаджетов с собой на пункт не брать, чтобы не было соблазна», — отметила министр образования Татьяна Дернова в прямом эфире «ГТРК Иртыш».
Добавим, что пересдать ЕГЭ, а соответственно и получить аттестат девушка теперь сможет только в следующем году.