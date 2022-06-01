Забыла убрать. Омскую выпускницу не допустили на ЕГЭ из-за гаджета

Выпускница зашла в аудиторию, села на рабочее место, достала телефон и положила его на стол. Это противоречит правилам проведения ЕГЭ, поэтому жесткие меры в отношении нарушительницы приняли сразу. Одиннадцатиклассницу отстранили от экзамена. При этом девушка даже не воспользовалась телефоном и маловероятно, что могла бы сделать это столь явно.