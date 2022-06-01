Владелец «Летучей лисицы» в Омской области подделал документы и попал под статью

Подлог заметили не сразу, и потому владелец легкомоторного самолета получил сертификат летной годности и мог использовать судно для полетов. Фактическая же конструкция самолета представляла опасность для пассажиров и пилота, а также для людей, которые могли пострадали при падении аэропракта.