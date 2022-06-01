Владелец «Летучей лисицы» в Омской области подделал документы и попал под статью

Как сообщили в пресс-службе Омской транспортной прокуратуры, в 2021 году владелец воздушного судна «Аэропракт-22», известного как «Летучая лисица», подделал акт оценки соответствия воздушного судна требованиям к летной годности. В документе он неверно отразил данные о конструкции самолета.
Подлог заметили не сразу, и потому владелец легкомоторного самолета получил сертификат летной годности и мог использовать судно для полетов. Фактическая же конструкция самолета представляла опасность для пассажиров и пилота, а также для людей, которые могли пострадали при падении аэропракта.
Транспортная прокуратура направила иск в Первомайский районный суд Омска, чтобы владельцу судна запретили использовать его для полетов. Вдобавок к этому нарушение спровоцировало возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».