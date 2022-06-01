В Таиланде для туристов отменили обязательный карантин

Власти Таиланда отменили обязательный карантин для туристов с 1 июня 2022 года, также не будут требоваться прививки от COVID-19, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Вакцинированные путешественники по прибытии должны будут продемонстрировать сертификат и медицинскую страховку.
Туристы, прибывающие в Таиланд, у которых нет прививки, или которые прошли не все этапы вакцинации, должны предоставить антиген-тест или отрицательный ПЦР-тест. Оба анализа нужно сделать за 72 часа до вылета в Таиланд.
В системе Thailand Pass будет автоматически формироваться QR-код — после того, как иностранный турист загрузит в базу свои документы, пройдет 1-2 часа. Граждане Таиланда не обязаны проходить такую регистрацию. Туристы в Таиланде будут проходить медицинский осмотр.
По мнению генерального представителя туроператорской компании Tez Tour в ЮВА Андрей Снетков, открытие Таиландом сухопутных границ с соседними государствами расширяет возможности экскурсионных программ практически из всех регионов страны. Снетков отметил, что российские туристы, как правило, ориентируются на длительное пребывание в границах одного региона.
Эксперт рассказал, что в 2022 году граждане России в среднем проводили около двух недель на Пхукете, и несколько дней — в поездках по соседним тайским провинциям.
В 30 провинциях Таиланда возобновляют работу ночные клубы, бары, развлекательные заведения.