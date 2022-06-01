В России стали реже лишать родительских прав

Член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова отметила, что задача государства в данном вопросе не разрушение семьи, а скорее попытка её сохранить. По мнению депутата, снижение количества случаев лишения прав родителей говорит о том, что упор делается не на карательные меры, а на профилактику.