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В России стали реже лишать родительских прав

1 июня, 18:39
Согласно информации Минпросвещения в 2014 году зафиксировали 51 500 случай лишения родительских прав. В 2021 году – 43 700.

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак рассказал, что сейчас действует жесткая установка на то, чтобы детей оставляли в их настоящих семьях. Неблагополучные семьи проверяют, контролируют ситуацию, но не забирают детей, пишет iz.ru.

Член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова отметила, что задача государства в данном вопросе не разрушение семьи, а скорее попытка её сохранить. По мнению депутата, снижение количества случаев лишения прав родителей говорит о том, что упор делается не на карательные меры, а на профилактику.

 

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