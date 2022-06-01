В России исследования по выявлению оспы обезьян будут проводить 20 организаций

В России на сегодняшний день не отмечено случаев заражения обезьяньей оспой. В государстве принимается комплекс мер для недопущения завоза на территорию РФ инфекции. В то же время, случаи заболевания фиксируются в Европе. Так, в Великобритании таких случаев уже 170, из которых 71 был выявлен 31 мая 2022 года.