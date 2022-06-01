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В России исследования по выявлению оспы обезьян будут проводить 20 организаций

В России исследования по выявлению оспы обезьян будут проводить 20 организаций

1 июня, 17:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На базе Роспотребнадзора 20 организаций будут заниматься исследованиями биоматериала от людей, у которых подозревается обезьянья оспа.

Российские организации будут исследовать биоматериал от пациентов, у которых фиксируются симптомы, схожие с оспой обезьян, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что организации будут проводить первичную диагностику с использованием специальных тест-систем. В организации будут поступать биоматериалы от людей, симптомы которых позволяют подозревать заражение обезьяньей оспой.

В ГНЦ «Вектор» сообщили о том, что выполнили поручение руководителя ведомства Анны Поповой и оперативно обеспечили производство тест-систем, которые нужны для регистрации возможных случаев инфицирования обезьяньей оспой в России. Тесты, как отметили в научном центре, уже готовы к отправке в российские регионы.

В России на сегодняшний день не отмечено случаев заражения обезьяньей оспой. В государстве принимается комплекс мер для недопущения завоза на территорию РФ инфекции. В то же время, случаи заболевания фиксируются в Европе. Так, в Великобритании таких случаев уже 170, из которых 71 был выявлен 31 мая 2022 года.

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