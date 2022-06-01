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В Омске водитель автобуса высадил пассажирку посреди дороги

В Омске водитель автобуса высадил пассажирку посреди дороги

1 июня, 14:48
Фото: 1MI

Омичка пожаловалась на водителя автобуса № 20

Девушке не понравилось, что водитель не стал подъезжать к остановке, а высадил ее с крайней левой полосы.

Сегодня, 1 июня, в паблике «Типичный Омск» появилась жалоба от омички Анастасии Фроловой на автобус №20. По словам девушки, во время поездки ей нужно было выйти на остановке «Голубой огонек», которая находится в направлении железнодорожного вокзала.

Однако водитель не стал даже останавливаться на остановке. Ситуация произошла во время часа-пик. Омичка возмутилась, почему водитель проигнорировал остановку.

В результате девушке все-таки позволили выйти на остановке. Однако автобус решил не перестраиваться из крайней левой полосы.

Водитель автобуса открыл двери и предложил девушке выйти из автобуса прямо на дорогу. Для того, чтобы добраться до тротуара, нужно было пересечь несколько полос, по которым медленно ехали автомобили.

#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Транспорт#Вероника Жукова
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