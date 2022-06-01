В Омске водитель автобуса высадил пассажирку посреди дороги

Сегодня, 1 июня, в паблике «Типичный Омск» появилась жалоба от омички Анастасии Фроловой на автобус №20. По словам девушки, во время поездки ей нужно было выйти на остановке «Голубой огонек», которая находится в направлении железнодорожного вокзала.