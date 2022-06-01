В Омске водитель автобуса высадил пассажирку посреди дороги

Сегодня, 1 июня, в паблике «Типичный Омск» появилась жалоба от омички Анастасии Фроловой на автобус №20. По словам девушки, во время поездки ей нужно было выйти на остановке «Голубой огонек», которая находится в направлении железнодорожного вокзала.
Однако водитель не стал даже останавливаться на остановке. Ситуация произошла во время часа-пик. Омичка возмутилась, почему водитель проигнорировал остановку.
В результате девушке все-таки позволили выйти на остановке. Однако автобус решил не перестраиваться из крайней левой полосы.
Водитель автобуса открыл двери и предложил девушке выйти из автобуса прямо на дорогу. Для того, чтобы добраться до тротуара, нужно было пересечь несколько полос, по которым медленно ехали автомобили.