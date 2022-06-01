Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске убили педагога-психолога института водного транспорта

В Омске убили педагога-психолога института водного транспорта

1 июня, 17:48
Фото: 1MI
В преступлении подозревают бывшего мужа женщины.

В региональном Следственном комитете рассказали новые подробности дела об убийстве 34-летней женщины на улице 27-я Северная. В понедельник, 30 мая, 39-летний бывший муж женщины пришел к ней домой, чтобы выяснить отношения. Как объяснил сам мужчина, бывшая жена не давала ему видеться с их общим 4-летним ребенком.  

Мужчина взял с собой нож, и во время ссоры несколько раз ударил им женщину. После случившегося мужчина сам пришел в полицию и заявил об убийстве. Спасти омичку не удалось, она скончалась на месте. 

Омича задержали, на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Как сообщили в СУ СКР по Омской области, сегодня, 1 июня, мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается. 

Как стало известно, убитая работала психологом в институте водного транспорта.

#Происшествия#Новости#Омск#Убийство#Травма#Ребенок#Конфликт#Уголовное дело#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18