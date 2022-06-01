В Омске убили педагога-психолога института водного транспорта

В региональном Следственном комитете рассказали новые подробности дела об убийстве 34-летней женщины на улице 27-я Северная. В понедельник, 30 мая, 39-летний бывший муж женщины пришел к ней домой, чтобы выяснить отношения. Как объяснил сам мужчина, бывшая жена не давала ему видеться с их общим 4-летним ребенком.
Мужчина взял с собой нож, и во время ссоры несколько раз ударил им женщину. После случившегося мужчина сам пришел в полицию и заявил об убийстве. Спасти омичку не удалось, она скончалась на месте.
Омича задержали, на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Как сообщили в СУ СКР по Омской области, сегодня, 1 июня, мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
Как стало известно, убитая работала психологом в институте водного транспорта.