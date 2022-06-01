В Омске при поддержке ОНПЗ появился летний кинотеатр для детей

Омский НПЗ поддержал открытие детского летнего кинотеатра. Он появится в саду библиотеки имени Зои Космодемьянской и будет работать бесплатно. Открыли кинотеатр 1 июня, в Международный день защиты детей. На первом сеансе юным зрителям показали фильм «Дети футбола» о ребятах, которые наперекор судьбе добились поразительных успехов на в спорте.
Кинопоказы клуба будут сопровождаться обсуждениями и лекциями о кино и книгах. Встречи будут проходить три месяца, на протяжении всего лета. Ленты для просмотра планируют выбирать путем голосования на странице библиотеки в социальных сетях.
Проект детского киноклуба под открытым небом оказался среди победителей девятого грантового конкурса социальных инициатив ОНПЗ. В этом году предприятие поддержит 17 проектов омичей в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Омский НПЗ является надежным партнером города в вопросах повышения качества жизни и поддержки общественно значимых инициатив горожан. С помощью эффективных социальных инвестиций предприятие системно улучшает условия жизни в родном городе. Наиболее значима для омичей работа предприятия по формированию разнообразной культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. Это очень важно для гармоничного развития юных омичей, а значит важно и для будущего нашего города», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Омский НПЗ проводит грантовый конкурс с 2014 года. С его помощью жители, общественные, некоммерческие и благотворительные организации получают возможность реализовать социально значимые проекты.
«Омский НПЗ помогает воплотить значимые социальные проекты жителей региона независимо от их масштаба. За время проведения грантового конкурса поддержку ОНПЗ получили более 160 инициатив омичей в области образования, культуры, защиты окружающей среды и других сферах жизни. Победители конкурса помимо финансирования получают экспертное сопровождение проектов для их успешной реализации и продолжения в будущем», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.