В Омске при поддержке ОНПЗ появился летний кинотеатр для детей

Омский НПЗ поддержал открытие детского летнего кинотеатра. Он появится в саду библиотеки имени Зои Космодемьянской и будет работать бесплатно. Открыли кинотеатр 1 июня, в Международный день защиты детей. На первом сеансе юным зрителям показали фильм «Дети футбола» о ребятах, которые наперекор судьбе добились поразительных успехов на в спорте.