В Омске после трех месяцев простоя частично откроется ИКЕА

Шведский магазин ИКЕА с сегодняшнего дня, 1 июня, открывается для желающих вернуть или обменять купленный товар. Как сообщается на сайте магазинов в России, в привычном формате ИКЕА по-прежнему не работает.
«С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — говорится на сайте магазинов.
Напомним, магазины шведского бренда ИКЕА закрылись в России с 4 мая 2022 года. Предполагается, что они не откроются вплоть до 31 августа.