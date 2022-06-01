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В Омске после трех месяцев простоя частично откроется ИКЕА

В Омске после трех месяцев простоя частично откроется ИКЕА

1 июня, 16:05
Фото: pixabay.com
Магазин открывается не полностью.

Шведский магазин ИКЕА с сегодняшнего дня, 1 июня, открывается для желающих вернуть или обменять купленный товар. Как сообщается на сайте магазинов в России, в привычном формате ИКЕА по-прежнему не работает.

«С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — говорится на сайте магазинов.

Напомним, магазины шведского бренда ИКЕА закрылись в России с 4 мая 2022 года. Предполагается, что они не откроются вплоть до 31 августа.

#Город#Новости#Омск#Икеа#Магазин#Ольга Акамова
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