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В Омске открыли пляжи без проверки санитарных норм воды

В Омске открыли пляжи без проверки санитарных норм воды

1 июня, 11:10
Фото: 1MI

В Омске во время похолодания открылся пляжный сезон

Специалисты будут обследовать дно и брать пробы воды и песка уже после открытия пляжей.

Сегодня, 1 июня, в Омске начался пляжный сезон. Специальная комиссия проверила, насколько городские пляжи готовы к открытию.

В Центральном округе Омска находятся два пляжа, еще два – в Советском округе, один – в Кировском округе. На пляжи завезли 700 тонн чистого песка, подключили фонтанчики с питьевой водой, души и ногомойки.  

Там установили кабинки для переодевания, зонтики, информационные щиты и мусорки. За безопасностью отдыхающих будут следить спасатели.

При этом воду и песок на санитарные нормы проверят позже. По словам замдиректора по благоустройству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Андрея Парыгина, в ближайшее время водолазы обследуют дно и возьмут пробы воды и песка. По результатам исследования проб решится вопрос, соответствует ли вода санитарным нормам купания.

#Общество#Новости#Омск#Пляжи Омска#Вероника Жукова
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