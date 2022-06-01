В Омске открыли пляжи без проверки санитарных норм воды

При этом воду и песок на санитарные нормы проверят позже. По словам замдиректора по благоустройству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Андрея Парыгина, в ближайшее время водолазы обследуют дно и возьмут пробы воды и песка. По результатам исследования проб решится вопрос, соответствует ли вода санитарным нормам купания.