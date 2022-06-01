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Советник президента Кобяков и глава ФРТПП Шинский обсудили вопросы партнерства

Советник президента Кобяков и глава ФРТПП Шинский обсудили вопросы партнерства

1 июня, 22:25
В столице прошла встреча Антона Кобякова, советника президента России, с директором Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским.

Отметим, что Франко-Российская торгово-промышленная палата продолжает активно принимать участие и вносить вклад в подготовку и проведение Петербургского международного экономического форума. В течение многих лет она содействовала формированию специальных мероприятий на полях форума. Также она принимала участие в создании идей по ключевым направлениям развития экономических отношений обеих стран. Об этом сообщает ТАСС.

Кобяков отметил, что данная палата представляет собой крупное объединение французского бизнеса, который работает на территории Российской Федерации. Она играет важную роль при поддержке экономических связей между странами. С ее помощью реализованы крупнейшие проекты по локализации производства в РФ и налажена кооперация предпринимателей из России и Франции.

Также на встрече обсудили развитие винодельческой отрасли в РФ.

По мнению Шинского, каждая площадка Фонда Росконгресс дает возможность открыто вести диалог и интегрироваться в актуальную повестку. Благодаря новым возможностям осуществляется активное развитие широкого круга отраслей.

В этом году с 15 по 18 июня пройдет 25-й Петербургский международный экономический форум, организатором которого выступает Фонд Росконгресс. 

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