Советник президента Кобяков и глава ФРТПП Шинский обсудили вопросы партнерства

Отметим, что Франко-Российская торгово-промышленная палата продолжает активно принимать участие и вносить вклад в подготовку и проведение Петербургского международного экономического форума. В течение многих лет она содействовала формированию специальных мероприятий на полях форума. Также она принимала участие в создании идей по ключевым направлениям развития экономических отношений обеих стран. Об этом сообщает ТАСС.