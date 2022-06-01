СМИ: Образовательный центр ВШЭ и его руководитель оказались в центре скандала

Его организация функционирует при Высшей школе экономики (ВШЭ), чья система отсева неуспевающих студентов всегда была одной из самых жестких в стране.
Информационное издание eg.ru сообщает, что гражданам, проходившим в центре Попова курсы профессиональной переподготовки, а также повышения квалификации, адрес этого учреждения мог быть неизвестен. Журналисты акцентируют внимание на том, что оплату обучения в формате онлайн проводили переводами, а дипломы и договоры отправляли по почте.
На получение удостоверения образовательного центра Попова может рассчитывать любой желающий. Для этого достаточно пройти процедуру регистрации на официальном портале и внести плату в размере 20 тысяч рублей, пишут массмедиа.
«Тестовая онлайн-система проверки изученного материала настроена таким образом, что при неправильном ответе дает подсказку и позволяет попробовать еще и еще раз», - говорится в расследовании журналистов.
«Если посмотреть на YouTube-канал этого центра: Международный научно-образовательный центр НИУВШЭ/videos, то увидим, что во всех 80 видеороликах стоят заставки учебного центра АНО ДПО «Эксперт», которым владеет некая Катерина Дмитриева. Совместный бизнес на сертификации Дмитриевой и Попова начался еще в 2003 году, когда он пришел на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении, - следует из материала. - Говорят, что за прошедшее время им удалось построить целую сеть профильных аффилированных офисов».
Экс-сотрудники АНО ДПО «Эксперт» Субботина и Иванова значатся в списке подчиненных главы центра Попова.
По итогам проверки, проведенной в АНО ДПО «Эксперт» в конце прошлого года столичным Департаментом образования, было объявлено о девяти различных нарушениях. Авторы публикации уточнили: при реализации ряда дополнительных программ, где были использованы лишь дистанционные образовательные технологии, организаторы не обеспечили должный уровень подготовки научных и педагогических сотрудников.
Специалисты профильного ведомства российской столицы также установили, что руководящий аппарат центра не обеспечил ни выбор метода идентификации личностей, ни контроль оценки результатов их обучения.
Международный научно-образовательный центр Попова сейчас проводит курсы примерно по такой же схеме, пояснили журналисты. Руководитель организации в итоге получает хороший доход, а «Эксперт» активно продвигается на рынке. В свою очередь, ВШЭ теряет былую репутацию. Документы о повышении научными сотрудниками и педагогами квалификации оформляются только на бланках госучреждения с гербом РФ. Дело в том, что финансирует университет правительство, резюмировали авторы материала.