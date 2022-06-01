СМИ: Образовательный центр ВШЭ и его руководитель оказались в центре скандала

«Если посмотреть на YouTube-канал этого центра: Международный научно-образовательный центр НИУВШЭ/videos, то увидим, что во всех 80 видеороликах стоят заставки учебного центра АНО ДПО «Эксперт», которым владеет некая Катерина Дмитриева. Совместный бизнес на сертификации Дмитриевой и Попова начался еще в 2003 году, когда он пришел на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении, - следует из материала. - Говорят, что за прошедшее время им удалось построить целую сеть профильных аффилированных офисов».