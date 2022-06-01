Школьник в яме с кипятком, новости от ИКЕА и первые грибы. Омск за день

Омский школьник чудом не ушел с головой в яму с кипящей водой. В центре Омска, на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской юный велосипедист в первый день лета оказался в бурлящей западне.
Позже на место происшествия пригнали технику и рабочих омской «Тепловой компании». Ресурсная организация через соцсети извинилась перед семьей пострадавшего ребенка и объяснила, почему в центре города образовался кипящий провал. Правоохранительные органы, в свою очередь, начали дело по факту ЧП.
Сегодня после трех месяцев перерыва свою работу в Омске частично возобновил шведский магазин ИКЕА. Однако не для всех и не каждый день.
В Омской области появились первые грибы. Любители тихой охоты уже поживились вешенками, коровниками, трутовиками и обабками. В одном из омских пабликов они рассказали, где можно собрать хороший урожай.