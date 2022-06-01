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Школьник в яме с кипятком, новости от ИКЕА и первые грибы. Омск за день

Школьник в яме с кипятком, новости от ИКЕА и первые грибы. Омск за день

1 июня, 23:27
Фото: 1MI
Среда в Омске — версия Города55.

Омский школьник чудом не ушел с головой в яму с кипящей водой. В центре Омска, на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской юный велосипедист в первый день лета оказался в бурлящей западне. 

В Омске в День защиты детей ребенок провалился в яму с кипятком
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Позже на место происшествия пригнали технику и рабочих омской «Тепловой компании». Ресурсная организация через соцсети извинилась перед семьей пострадавшего ребенка и объяснила, почему в центре города образовался кипящий провал. Правоохранительные органы, в свою очередь, начали дело по факту ЧП.

Омская «Тепловая компания» извинилась перед семьей ребенка, упавшего в яму с кипятком
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Сегодня после трех месяцев перерыва свою работу в Омске частично возобновил шведский магазин ИКЕА. Однако не для всех и не каждый день.

В Омске после трех месяцев простоя частично откроется ИКЕА
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В Омской области появились первые грибы. Любители тихой охоты уже поживились вешенками, коровниками, трутовиками и обабками. В одном из омских пабликов они рассказали, где можно собрать хороший урожай.

Тихая охота. Омские грибники похвастались удачным уловом
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