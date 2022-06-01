РЭО: На обновление парка мусоровозов требуется 44 млрд рублей

Буцаев сообщил, что сейчас в стране работает 15 451 мусоровоз. 4703 из них нуждаются в плановом обновлении. Если исходить из стоимости мусоровоза на базе отечественного грузовика КамАЗ (9,5 млн рублей), на обновление потребуется 44,6 млрд, пишет ТАСС.
В настоящее время в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей стране работают 176 регоператоров, при этом самостоятельно вывозят мусор только 39 из них.
По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгения Карелова, общий парк мусоровозов у 785 операторов по транспортировке насчитывает 14 645 машин. 4128 из них необходимо обновить. Во владении регоператоров мусоровозов гораздо меньше – 806, но и здесь обновления требуют 575 машин.
Напомним: в прошлом году РЭО и Минприроды предложили расширить меры для поддержки проектов в сфере обращения с ТКО. Одной из таких мер должен стать льготный лизинг для оборудования и спецтехники.
Уже рассматривается законопроект, позволяющий ППК “РЭО” компенсировать недополученные доходы лизинговых организаций в размере 25% от стоимости предмета лизинга. Также данный закон даст Российскому экологическому оператору возможность предоставлять займы инвесторам и акционерные займы.