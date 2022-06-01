РЭО: На обновление парка мусоровозов требуется 44 млрд рублей

По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгения Карелова, общий парк мусоровозов у 785 операторов по транспортировке насчитывает 14 645 машин. 4128 из них необходимо обновить. Во владении регоператоров мусоровозов гораздо меньше – 806, но и здесь обновления требуют 575 машин.