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РЭО: На обновление парка мусоровозов требуется 44 млрд рублей

1 июня, 15:55
Руководитель ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал, что в России нуждаются в обновлении почти 5000 мусоровозов. Это около трети всего парка этих спецмашин.

Буцаев сообщил, что сейчас в стране работает 15 451 мусоровоз. 4703 из них нуждаются в плановом обновлении. Если исходить из стоимости мусоровоза на базе отечественного грузовика КамАЗ (9,5 млн рублей), на обновление потребуется 44,6 млрд, пишет ТАСС.

В настоящее время в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей стране работают 176 регоператоров, при этом самостоятельно вывозят мусор только 39 из них. 

По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгения Карелова, общий парк мусоровозов у 785 операторов по транспортировке насчитывает 14 645 машин. 4128 из них необходимо обновить. Во владении регоператоров мусоровозов гораздо меньше – 806, но и здесь обновления требуют 575 машин.

Напомним: в прошлом году РЭО и Минприроды предложили расширить меры для поддержки проектов в сфере обращения с ТКО. Одной из таких мер должен стать льготный лизинг для оборудования и спецтехники.

Уже рассматривается законопроект,  позволяющий ППК “РЭО” компенсировать недополученные доходы лизинговых организаций в размере 25% от стоимости предмета лизинга. Также данный закон даст Российскому экологическому оператору возможность предоставлять займы инвесторам и акционерные займы.

 

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