Прокуратура отреагировала на гибель детей в Омской области

Речь о детях, погибших в Омской области во время купания в озерах и котлованах. Напомним в местах, не предназначенных для купания меньше чем за неделю утонули четверо школьников.
В связи с этим прокуратура начала проверку органов местного самоуправления в районах, где произошли несчастные случаи. Ведомство оценит действия местных властей по оборудованию мест для купания, размещению знаков о запрете купания на стихийных пляжах.
Вместе с тем, одной из причин гибели ребенка на воде стало оставление детей родителями без присмотра.
В прокуратуре напомнили, что нахождение детей на прибрежной территории без взрослых является халатностью и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, и влечет административное наказание.