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Прокуратура отреагировала на гибель детей в Омской области

Прокуратура отреагировала на гибель детей в Омской области

1 июня, 15:14
Фото: 1MI
Ведомство начало проверки по каждому несчастному случаю.

Речь о детях, погибших в Омской области во время купания в озерах и котлованах. Напомним в местах, не предназначенных для купания меньше чем за неделю утонули четверо школьников. 

В связи с этим прокуратура начала проверку органов местного самоуправления в районах, где произошли несчастные случаи. Ведомство оценит действия местных властей по оборудованию мест для купания, размещению знаков о запрете купания на стихийных пляжах.

Вместе с тем, одной из причин гибели ребенка на воде стало оставление детей родителями без присмотра.

В прокуратуре напомнили, что нахождение детей на прибрежной территории без взрослых является халатностью и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, и влечет административное наказание. 

#Новости#Погибли дети#Прокуратура Омской области
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