Город55
ГлавноеВсе новости
Попались с крупной партией. Трех омичей накажут за желание заработать на наркотиках

Попались с крупной партией. Трех омичей накажут за желание заработать на наркотиках

1 июня, 10:24
Фото: 1MI

Трое омичей пойдут под суд за попытку продажи 5 кг наркотиков

Мужчины собирались продать 5 кг мефедрона в Новосибирской области, но их задержали.

В Омской области утвердили обвинение в отношении трех омичей. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с помощью интернета.

Следователи выяснили, что 15 марта 2022 года мужчины приехали в лес в Кормиловском районе. Они использовали координаты для обнаружения тайника. В нем находился наркотик мефедрон массой более 5 кг.

Злоумышленники собирались продать вещество в соседнем регионе, поэтому поехали из Омской области в сторону Новосибирска. Однако по пути их задержали полицейские. Мужчин задержали, а наркотик изъяли. Уголовное дело передали в суд.

 

#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Наркотики#Вероника Жукова#Происшествия
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18