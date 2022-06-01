Попались с крупной партией. Трех омичей накажут за желание заработать на наркотиках

В Омской области утвердили обвинение в отношении трех омичей. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с помощью интернета.
Следователи выяснили, что 15 марта 2022 года мужчины приехали в лес в Кормиловском районе. Они использовали координаты для обнаружения тайника. В нем находился наркотик мефедрон массой более 5 кг.
Злоумышленники собирались продать вещество в соседнем регионе, поэтому поехали из Омской области в сторону Новосибирска. Однако по пути их задержали полицейские. Мужчин задержали, а наркотик изъяли. Уголовное дело передали в суд.