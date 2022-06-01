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Парки Екатеринбурга оказались среди лидеров в РФ в голосовании за благоустройство

1 июня, 17:23
Два парка Екатеринбурга оказались в числе лидеров всероссийского рейтинга, набрав большое количество голосов за благоустройство общественных территорий.

Как сообщает fedpress.ru, данные Минцифры говорят о том, что сейчас Свердловская область в числе десяти российских регионов, в которых наиболее активное население. Так, за благоустройство общественных территорий проголосовало свыше 708 тысяч жителей области. Преображенскому парку Екатеринбурга оказали поддержку 123 тысяч жителей города, в пользу летнего парка «Уралмаш» высказались 94 тысячи человек.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, одержать победу в конкурсе помогли главы муниципалитетов, двухтысячная армия волонтеров и сами жители. Всех их чиновник поблагодарил за то, что помогли победить в непростой конкурентной борьбе.

Реконструировать территории, набравшие больше всех голосов, начнут в 2023 году.

 

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