Парки Екатеринбурга оказались среди лидеров в РФ в голосовании за благоустройство

Как сообщает fedpress.ru, данные Минцифры говорят о том, что сейчас Свердловская область в числе десяти российских регионов, в которых наиболее активное население. Так, за благоустройство общественных территорий проголосовало свыше 708 тысяч жителей области. Преображенскому парку Екатеринбурга оказали поддержку 123 тысяч жителей города, в пользу летнего парка «Уралмаш» высказались 94 тысячи человек.