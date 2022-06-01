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Омский священник резко высказался о праздновании Дня защиты детей

Омский священник резко высказался о праздновании Дня защиты детей

1 июня, 12:17
Фото: 1MI

Омский священник назвал лицемерием празднование Дня защиты детей

С заявлением выступил иерей Александр Лемешко.

Настоятель храма священномученика Сильвестра Омского, иерей Александр Лемешко в своем телеграм-канале опубликовал пост в честь Дня защиты детей. Однако смысл поста оказался отнюдь не поздравительным.

«1 июня — День защиты детей. От кого? На сегодня понятно, что детей надо защищать от родившихся и выросших взрослых, которые придумали законы и оправдания, и даже возводят в ранг добродетели убийство не рожденных детей. Дескать, „зачем плодить нищету“ и прочие безумные глаголы. Пока зачатый ребенок не имеет права на рождение праздновать День защиты детей в нашей стране полнейшее лицемерие», — заявил священнослужитель в своем телеграм-канале.

Ранее в России предложили исключить аборты из полиса ОМС и запретить делать из в частных клиниках. Активнее всего против абортов выступают представители РПЦ: в православии детоубийство — тяжкий грех.

#Общество
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