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Омская «Тепловая компания» извинилась перед семьей ребенка, упавшего в яму с кипятком

Омская «Тепловая компания» извинилась перед семьей ребенка, упавшего в яму с кипятком

1 июня, 17:04
Фото: Город55
Через комментарий в социальных сетях.

Муниципальная "Тепловая компания" признала ответственность за инцидент, случившийся сегодня утром.

Напомним, на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской школьник провалился в яму с кипятком. Мальчик смог самостоятельно выбраться из ямы, к нему приехала скорая помощь, но мать от госпитализации отказалась.

Позже на место ЧП выехала бригада «Тепловой компании». К яме с бурлящей водой согнали технику и рабочих. Территорию огородили, а место аварии перекопали.

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Как стало известно, там произошел прорыв трубопровода. В службе сообщили, что пришлось отключить горячее водоснабжение.

«В настоящее время проводится разбор грунта для поиска места повреждения подземной трубы. Необходимо отметить, что ребенок на видео в социальных сетях, к счастью, серьезно не пострадал, в „МПТК“ никто не обращался по данному инциденту», — прокомментировали в «Тепловой компании».

Также через комментарий в социальных сетях организация принесла «извинения за доставленные неудобства».

Отметим, инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

#Новости#Омск
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