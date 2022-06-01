Омская «Тепловая компания» извинилась перед семьей ребенка, упавшего в яму с кипятком

Муниципальная "Тепловая компания" признала ответственность за инцидент, случившийся сегодня утром.
Напомним, на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской школьник провалился в яму с кипятком. Мальчик смог самостоятельно выбраться из ямы, к нему приехала скорая помощь, но мать от госпитализации отказалась.
Позже на место ЧП выехала бригада «Тепловой компании». К яме с бурлящей водой согнали технику и рабочих. Территорию огородили, а место аварии перекопали.
Как стало известно, там произошел прорыв трубопровода. В службе сообщили, что пришлось отключить горячее водоснабжение.
«В настоящее время проводится разбор грунта для поиска места повреждения подземной трубы. Необходимо отметить, что ребенок на видео в социальных сетях, к счастью, серьезно не пострадал, в „МПТК“ никто не обращался по данному инциденту», — прокомментировали в «Тепловой компании».
Также через комментарий в социальных сетях организация принесла «извинения за доставленные неудобства».
Отметим, инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.