Надежда есть. Омским кинотеатрам пообещали помочь деньгами

«Мы вместе с Министерством культуры и Фондом кино дали все свои предложения, они обсуждаются сейчас. Поддержка будет, но „вертолетных“ денег просто не будет. Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег, как это предлагалось первоначально», — объяснил Толстой.