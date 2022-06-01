Надежда есть. Омским кинотеатрам пообещали помочь деньгами

О мерах поддержки российских кинотеатров рассказал советник президента по культуре Владимир Толстой. Как сообщает «Интерфакс», инициатива выделения субсидий российским кинотеатрам уже прорабатывается в профильных ведомствах.
«Мы вместе с Министерством культуры и Фондом кино дали все свои предложения, они обсуждаются сейчас. Поддержка будет, но „вертолетных“ денег просто не будет. Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег, как это предлагалось первоначально», — объяснил Толстой.
В середине мая стало известно, что правительство отказалось выделять российским кинотеатрам субсидии на 6.5 млрд рублей. Это, по мнению представителей киноиндустрии, могло спровоцировать массовое закрытие кинотеатров по всей России.
Омский предприниматель, директор кинотеатров «Слава» и «Первомайский» Дмитрий Савельев подтверждал, что без федеральной финансовой поддержки кинотеатры начнут закрываться. О планах приостановить работу уже заявляли КДЦ «Маяковский» и «Кристалл», однако в итоге оба кинотеатра продолжают работать.