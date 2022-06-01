На место Тетянникова в администрацию Советского округа назначили Светлану Олифер

Как сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Советского округа Омска, с сегодняшнего дня Светлана Олифер назначена на должность заместителя главы администрации САО.
«Она будет курировать вопросы социальной сферы , а также заниматься организационной работой и вопросами территориального общественного самоуправления», — пояснили в пресс-службе округа.
До недавнего времени этот пост занимал Юрий Тетянников, который перешел на работу в администрацию Омского района. Светлана Олифер работала в мэрии Омска с 2012 года, а в январе 2022 года, после вступления в должность нового мэра Сергея Шелеста, она покинула пост руководителя аппарата мэра Омска.
Отметим, что информация о кадровых перестановках на портале мэрии Омска пока не отражена.