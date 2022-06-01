Мэрия Омска направит претензию подрядчику из-за тополей на Спартаковской

Ранее сообщалось, что во время подготовки к благоустройству рабочие вспахали участки земли вплотную к пирамидальным тополям, частично зацепив корни. Напомним, в прошлом году аллею обещали сохранить, после того как решение «зеленой комиссии» о ее сносе было отменено. Также обещалось, что благоустройство будут проводить бережно, чтобы не повредить деревья.