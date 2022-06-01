Мэрия Омска направит претензию подрядчику из-за тополей на Спартаковской

После публикаций в СМИ о якобы пострадавших тополях во время благоустройства на улице Спартаковской в Омске прошло комиссионное обследование. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, агрономы и представители службы городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» пришли к выводу, что пирамидальные тополя не пострадали, несмотря на поврежденные корни некоторых деревьев.
«Корневая система у этих пирамидальных тополей — мощная, может составлять до одной трети высоты дерева, некоторые корни могут выступать над поверхностью грунта. При производстве работ по ремонту тротуаров небольшая часть корневых отростков некоторых деревьев была задета, но это не должно повлиять на дальнейший рост этих крупномерных тополей, мы будем внимательно следить за их состоянием», — объяснил заместитель директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.
При этом в адрес компании ООО «СибДОР», которая занимается благоустройством на Спартаковской, будет направлены претензия и предупреждение о необходимости более аккуратной организации ремонтных работ.
Благоустройство на улице Спартаковской идет в рамках подготовки к юбилейной 70-й выставке зеленого строительства цветоводства и садоводства «Флора». До конца июля здесь должны обновить пешеходные дорожки и асфальтовое покрытие.
Ранее сообщалось, что во время подготовки к благоустройству рабочие вспахали участки земли вплотную к пирамидальным тополям, частично зацепив корни. Напомним, в прошлом году аллею обещали сохранить, после того как решение «зеленой комиссии» о ее сносе было отменено. Также обещалось, что благоустройство будут проводить бережно, чтобы не повредить деревья.