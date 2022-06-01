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Матвиенко призвала обсуждать перспективы ЕГЭ и «не горячиться»

Матвиенко призвала обсуждать перспективы ЕГЭ и «не горячиться»

1 июня, 17:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала к содержательному обсуждению перспектив ЕГЭ.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, вопрос перспектив ЕГЭ нуждается в содержательном обсуждении, и в процессе важно «не горячиться». Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Валентина Матвиенко считает, что у ЕГЭ есть свои преимущества и недостатки, однако ключевой момент — в том, что экзамен позволяет оценивать знания объективно, не нарушая доступность образования в РФ. Спикер Совфеда также заявила о невозможности возвращения к советской системе образования.

Спикер напомнила, что дискуссия по поводу перспектив ЕГЭ ведется уже много лет. Она призвала тщательно взвесить плюсы и минусы экзамена, подумать над его формой, содержанием — с целью уйти от практики формального тестирования.

Как считает Валентина Матвиенко, один из основных плюсов ЕГЭ — создание равных условий и предоставление возможности поступать в вузы детям из любых семей и из любого региона РФ. ЕГЭ, по мнению Матвиенко, позволяет заканчивать школы и поступать в вузы, сдавая экзамен один раз, а не два раза, как это было раньше, когда школьники сдавали и выпускные, и вступительные экзамены.

«Надо что-то предлагать, поэтому также не горячиться, не торопиться обсуждать и думать, как сделать более эффективную систему оценки знаний учащихся, и главное — объективную оценку, и чтобы мы ни в коем случае не нарушали доступность образования», — подчеркнула спикер Совфеда.

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