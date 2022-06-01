Матвиенко призвала обсуждать перспективы ЕГЭ и «не горячиться»

Как считает Валентина Матвиенко, один из основных плюсов ЕГЭ — создание равных условий и предоставление возможности поступать в вузы детям из любых семей и из любого региона РФ. ЕГЭ, по мнению Матвиенко, позволяет заканчивать школы и поступать в вузы, сдавая экзамен один раз, а не два раза, как это было раньше, когда школьники сдавали и выпускные, и вступительные экзамены.